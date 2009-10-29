Капуста спалює жир не гірше за ананас

Виявляється, деякі з овочів здатні спалювати жир, допомагаючи позбавитися зайвих кілограмів, не гірше відомого своїми властивостями ананаса. Дієтологи стверджують, що ці овочі містять особливі фітонутрієнти, що допомагають "спалити" жир на животі.

Овочі, здатні нам допомогти, - це овочі сімейства хрестоцвітні: качанова капуста, цвітна капуста, спаржева, кольрабі, хрін, редиска, ріпа, бруква, китайська капуста, гірчичне сім`я. Вони містять хімічні речовини індолу, а саме індол-3-карбинол.

Дієтологи рекомендують вживати блюда з хрестоцвітних овочів, принаймні, три рази в тиждень.

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