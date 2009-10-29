Боремося з застудою народними засобами

Сезон застуди вже почався. Тому розповімо про народні засоби боротьби з застудою і грипом.

Яблучний оцет

Цікава нова панацея, яку тепер рекомендують вживати як БАД для поліпшення метаболізму і детоксикації. Ну а для наших цілей нам підійде такий рецепт: дві столові ложки оцту на чашку кип`ятку. Якщо гострий смак пиття вам не подобається - додайте небагато меду. Даний напій повинен допомогти позбавитися кашлю. Вдихання пару під час вживання - так само корисно, допомагаючи усунути біль і запалення в дихальних шляхах.

Часник

Забезпечить і вбивство вірусу, і скорочення терміну захворювання. Причому вживати його можна в різних формах. Проте особливо витривалі вважають, що сирі і цілі зубчики працюють краще, адже і пахнуть сильніше.

Імбир

Його їдять не тільки з суші, причому, як показують дослідження, імбир володіє потогінним ефектом і містить частинки, які особливо добре справляються з ГРВІ. Не дивуйтеся, що температура підвищиться - так і задумано. Імбир також можна вживати в різних видах, але під час хвороби, напевно, краще у вигляді гарячого (і гострого) напою. Відмітимо, що імбир "розріджує" кров, будьте уважні.

Зелений чай

Цей напій виводить токсини, покращує метаболізм, ну, а у поєднанні з часточкою лимона і ложкою меду - перетворюється на хорошу підмогу у боротьбі з болем в горлі, і підтримує організм, очищаючи його. Відмітимо, що зелений чай не рекомендується дітям.

Курячий бульйон

Бульйон містить речовини для боротьби з мокротами, зігріває і дає енергію, а овочі, які ви додасте, доповнюють його вітамінами і мікроелементами. Причому, як не дивно, він не стає осоружним навіть під час великої застуди.

Відпочинок

Навіть якщо вам так не здається, під час хвороби ваш організм постійно працює, борючись з вірусами і мікробами. Щоб допомогти йому в цій боротьбі, вам краще відпочивати почастіше. Це скоротить загальний час вашої непрацездатності.

Вода

Вона потрібна нам не менше повітря, мабуть, особливо це стосується часу, коли ви потієте, позбавляючись вірусів. Вам потрібна рідина, щоб ефективно виводити токсини.

lifehacker.ru