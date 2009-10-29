Жінки не хочуть народжувати самостійно

За даними Королівського Коледжу Акушерства (Royal College of Midwives), Великобританія, кожна четверта дитина в країні з`являється на світ в результаті кесарева перетину, і цей результат залишається незмінним не дивлячись на всі зусилля лікарів, повідомляє Daily Mail.

Минулого року з допомогою кесарева перетину народилося 24,6% (155 тис. немовлят), що в два рази перевищує норму, що рекомендується ВООЗ. По країні в цілому показник міняється від 15 до 33%.

Британські медики відзначають, що часто жінки могли б обійтися і без кесарева перетину. У 2008 році в 62 тис. випадках операції були плановими, а в інших цей спосіб розродження був вибраний самими породіллями.

vokrugsveta.ru