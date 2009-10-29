У Херсоні щодві доби виявляють щонайменше одного ВІЛ-хворого

У Херсоні кожні дві доби реєструють щонайменше одного ВІЛ-інфікованого жителя міста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона із посиланням на дані міськуправління охорони здоров`я.

Згідно з повідомленням, у січні - вересні 2009 року в Херсоні узяті під нагляд 177 ВІЛ-позитивних осіб, зокрема 133 – за наслідками лабораторних обстежень.

В цілому у Херсоні за даними на 1 жовтня на обліку перебувають 587 ВІЛ-інфікованих осіб зі встановленим клінічним діагнозом, зокрема 63 хворих на СНІД.

Серед інфікованих – 53 дітей, 5 з них – хворі на СНІД.