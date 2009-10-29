У Херсоні щодві доби виявляють щонайменше одного ВІЛ-хворого
11:21, 29 жовтня 2009Країна
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У місті 53 дитини з інфекцією
У Херсоні кожні дві доби реєструють щонайменше одного ВІЛ-інфікованого жителя міста.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі мерії Херсона із посиланням на дані міськуправління охорони здоров`я.
Згідно з повідомленням, у січні - вересні 2009 року в Херсоні узяті під нагляд 177 ВІЛ-позитивних осіб, зокрема 133 – за наслідками лабораторних обстежень.
В цілому у Херсоні за даними на 1 жовтня на обліку перебувають 587 ВІЛ-інфікованих осіб зі встановленим клінічним діагнозом, зокрема 63 хворих на СНІД.
Серед інфікованих – 53 дітей, 5 з них – хворі на СНІД.
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