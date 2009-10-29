У Чернівцях через запущену форму пневмонії померла молода жінка

У Чернівцях учора в лікарні померла жінка 1985 року народження, однак в її аналізах не було виявлено збудників грипу чи ГРВІ. лікарі стверджують, що причина смерті - запущена форма пневмонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник начальника ГУ охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Ростислав КАЛОШИН.

За неофіційними даними, у Чернівцях за останні дні від запущеної форми пневмонії вже померло троє людей.

Як сказав Р.КАЛОШИН, понад 6 тисяч буковинців захворіли на ГРВІ з початку епідемічного сезону, з яких більше половини - діти. За його словами, це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (3024 випадки).

Найбільше зростання рівня захворюваності зареєстроване у Вижницькому, Заставнівському, Сторожинецькому та Хотинському районах.

Хоча епідемічний поріг на Буковині ще не досягнутий, за словами медиків, у лікувально-профілактичних закладах області введений перший етап карантину. Окрім того, за результатами проведених досліджень та моніторингів, зважаючи на показники захворюваності, уже наприкінці цього тижня буде прийняте остаточне рішення щодо продовження канікул для школярів.

Р.КАЛОШИН запевнив, що в Чернівецькій області є достатня кількість педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, які нададуть кваліфіковану допомогу. Він повідомив, що в аптечній мережі уже з’явилися вакцини.