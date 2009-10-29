Кіровоградщина: захворюваність на ботулізм зросла на третину

З початку 2009 року захворюваність на ботулізм серед населення в Кіровоградській області збільшилась порівняно з минулим роком на 27,3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив головний санітарний лікар Кіровоградщини Федір ЧОРНИЙ.

За його словами, станом на 26 жовтня в області зареєстровано 11 випадків захворювання на ботулізм без смертельних наслідків. Харчовими продуктами, які найчастіше стають причинами отруєнь, є тушонки, паштети, ковбаси домашнього приготування - у 45,4% випадках. Риба копчена, в’ялена, солона домашнього приготування стає причиною захворювання на ботулізм у 36,4% випадках, гриби консервовані домашні - 9,1%, овочі консервовані домашні - 9,1%.

Ф.ЧОРНИЙ зазначив, що з початку року санстанцією було проведено 6,3 тис. обстежень харчових підприємств області, майже у 30% з них біли виявлені порушення санітарного законодавства.

«За вказаний період з реалізації знято 2,5 тонн неякісної продукції», - зауважив головний санлікар області.