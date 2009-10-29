У ще одній області оголосили карантин

У Львівській області у зв‘язку з перевищенням епідеміологічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання з сьогоднішнього дня оголошено карантин у дитячих садках та школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалено сьогодні на нараді за участю першого заступника голови ОДА Валерія П‘ЯТАКА.

Голова Львівської ОДА Микола КМІТЬ також дав вказівку своєму заступнику Ігорю ДЕРЖКУ сьогодні підготувати розпорядження про оголошення карантину також у всіх вищих навчальних закладах області.

У коментарі УНІАН головний державний санітарний лікар Львівської області Роман ПАВЛІВ заявив, що станом на 27 жовтня у регіоні зареєстровано 6 летальних випадків від пневмонії. Він зазначив, що остаточні результати аналізів цих людей будуть відомі через 2-3 тижні.

За інформацією компетентних джерел, минулої доби, 28 жовтня, у місті Червонограді помер 31-річний чоловік, в якого попередньо діагностували пневмонію, аналогічний випадок стався цієї ночі в Дрогобичі. Обоє хворих звернулися до медиків з першими ознаками захворювання.

Також джерело повідомило, що у Львівській обласній клінічній лікарні трьох вагітних жінок, в яких було діагностовано пневмонію, перевели в реанімаційне відділення.

Головний лікар обласної клінічної лікарні Олександр ЛЕМІШКО у коментарі УНІАН заявив, що вагітних жінок було переведено не в реанімаційне відділення, а «в окремий корпус лікарні у палати інтенсивної терапії». За його словами, це зроблено для того, щоб ізолювати хворих жінок від інших вагітних та породіль.

«У всіх трьох вагітних діагностовано пневмонію, однак остаточно про це можна буде говорити, коли будуть готові результати бактеріологічних посівів», - зазначив О.ЛЕМІШКО.