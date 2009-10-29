Росія розпочне вакцинацію від грипу А/Н1N1 на місяць раніше

Росія переносить початок вакцинації від грипу А/Н1N1 з грудня на 9 листопада.

Як передає спеціальний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістів у Москві повідомила заступник міністра охорони здоров`я і соціального розвитку Вероніка СКВОРЦОВА.

«Ми плануємо розпочати вакцинацію 9 листопада, а в не грудні, як це повідомлялося раніше», - сказала В.СКВОРЦОВА.

Вона підтвердила, що в Росії зафіксовано п`ять летальних випадків від грипу А/Н1N1.

За її словами, кількість хворих цим вірусом становить близько 2 тисяч осіб.