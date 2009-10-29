У Тернопільській області - найскладніша епідемічна ситуація

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявляє, що в Тернопільській області склалася найскладніша епідемічна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КНЯЗЕВИЧ повідомив сьогодні на засіданні уряду, коментуючи спалахи вірусної пневмонії в західних областях України.

“Протягом тижня, з 19 по 25 жовтня, зареєстровано 5796 випадків. Якщо взяти попередній тиждень – це зростання вдвічі”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також повідомив, що в Тернопільській області здійснюються карантинні заходи – закрито навчальні заклади. “Я думаю, що там буде стояти питання про подовження канікул”, - прогнозує він.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, найбільш складна ситуація в чотирьох районах Тернопільської області – обласному центрі і трьох південних районах області. “Вже зареєстровані смертельні випадки, які ми зараз уважно вивчаємо. Померло 12 дорослих людей”, - повідомив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ додав, що вірусна пневмонія реєструється серед людей працездатного віку та вагітних жінок. “У нас є випадки смерті в Тернополі, ми маємо проблеми в Івано-Франківську”, - зазначив міністр.

Водночас, міністр підкреслив, що в усіх областях, де спостерігається спалах інфекційних захворювань, є всі необхідні засоби та на місцях перебувають найкращі фахівці України.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що в Івано-Франківську зареєстровано шість випадків смерті від вірусної пневмонії.