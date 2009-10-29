Створено оперативний штаб із запобігання поширення вірусу

У Міністерстві охорони здоров’я України створено оперативний штаб з попередження поширення в Україні вірусного захворювання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ під засідання уряду, доповідаючи про заходи, що вживаються МОЗ для попередження поширення в Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях вірусного захворювання.

За його словами, епідеміологічна ситуація в країні контролюється в цілодобовому режимі.

В.КНЯЗЕВИЧ зазначив, що на базі МОЗ створено оперативний штаб під керівництвом міністра та президента Національної академії наук України, в Тернопільській області працює фахова комісія з вчених НАН та Академії медичних наук для з’ясування причин, які призвели до летальних випадків, та для забезпечення проведення організаційних протиепідемічних лікувально-профілактичних заходів із запобігання розповсюдження захворювання на грип в областях.

«Засідання штабу проводяться практично цілодобово, працюють фахівці на місці, є впевненість, що ми вийдемо на конкретні діагнози, на конкретну причину, і заходи, які ми будемо зараз пропагувати, вживати, дадуть ефект», - наголосив він.

Міністр зауважив, що найскладніша ситуація із поширенням епідемії склалася на Тернопільщині, де протягом останнього тижня зареєстровано 5 тис. 796 випадків захворювання (це вдвічі більше, ніж за попередній тиждень). В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що зафіксовано 12 летальних випадків, 17 хворих у тяжкому стані (8 у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії і 4 на штучній вентиляції легенів). За його словами, в Івано-Франківській області зареєстровано 6 випадків смерті, які пов’язують з епідемічною ситуацією.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, наразі з’ясовано, що це вірусна інфекція, а вже до початку наступного тижня буде встановлена конкретна природа вірусу: чи «традиційний» грип, чи це грип «каліфорнійський» А/H1N1, так званий «свинячий».

«Наші лабораторії працюють, плюс міжнародні, в тому числі й Росії, Європи. Я думаю, що на понеділок-вівторок я готовий буду доповісти про конкретний стан», - сказав міністр і додав, що МОЗ тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров’я.