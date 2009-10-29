Тернопільщина: у раціон військовиків включили цибулю і часник

У військових частинах, дислокованих у Тернопільській області, з метою попередження захворюваності на грип та ГРВІ, у раціон військовослужбовців включили тричі на день цибулю та часник у сирому вигляді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, також тричі на день у житлових та службових приміщеннях військових частин проводиться вологе прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів та провітрювання приміщень. Осіб зі скаргами на здоров’я негайно відправляють на обстеження в медичний пункт.

У Тернополі і Чорткові, де спалахи інфекційних захворювань найбільші в області, у військових частинах вжито заходів, аби не допустити переохолодження особового складу під час ранкової зарядки, на стройових оглядах та інших шикуваннях, при обслуговуванні техніки, несенні вартової служби.

Тимчасово на весь період росту захворюваності на ГРВІ наказами командирів військових частин заборонено проведення зборів та інших масових заходів, до яких залучаються усі підрозділи одночасно. Суворо контролюється дотримання особовим складом встановленої форми одягу, особливо під час несення вартової служби.

Окрім цього, введено суворий пропускний режим на обласному збірному пункті Тернопільського обласного військового комісаріату, де в рамках призовної кампанії “Осінь-2009” до лав Збройних Сил та інших військових формувань України триває набір та відправка призовників.

За словами начальника медичного відділення обласного збірного пункту Максима ШВЕЦЯ, з усім особовим складом військкомату проведено санітарно-просвітницьку роботу з питань профілактики ГРВІ. Військовослужбовці, які контактують з призовниками, використовують індивідуальні засоби захисту. Профілактичні маски рекомендують вдягати і призовникам, з якими теж проводиться роз’яснювальна робота.

Також прийнято рішення у день відправки призовників міряти їм тиск і температуру, додатково їх оглядатимуть терапевт, дерматолог та старший офіцер відділу призову, щоб відправити у військо лише здорових юнаків.