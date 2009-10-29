У Тернополі створено 25 виїзних груп для невідкладної допомоги

У Тернополі створено 25 виїзних груп для надання невідкладної консультативно-лікувальної допомоги важкохворим.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної ради.

Діятимуть групи при створеному сьогодні штабі, до складу якого увійшли начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Богдан ОНИСЬКІВ, головний держаний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН, ректор Тернопільського державного медичного університету Леонід КОВАЛЬЧУК і головний лікар обласної клінічної лікарні Мирослав ГІРНЯК.

Для раннього виявлення хворих також створено “гарячу” телефонну лінію за трьома номерами: 42-20-63, 42-20-64, 42-20-65, за якими надають консультації фахівці з гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Окрім цього, наказом міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА на Тернопільщині створена протиепідемічна комісія.

Як повідомлялось, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, у Тернопільській області від вірусної пневмонії померли 10 осіб. Попередньо встановлено такий діагноз у 95 осіб, з них 25 хворих (17 дорослих та 8 дітей) підпадають під важкий перебіг захворювання.