За високі ціни на протигрипозні засоби серйозно каратимуть

Голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАР закликав правоохоронні та контролюючі органи вжити заходів з попередження невмотивованого підвищення цін на протигрипозні засоби в аптеках області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, відповідне клопотання губернатор надіслав до обласної прокуратури та Державної інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області.

Підставою для клопотання стали звернення громадян стосовно раптового подорожчання ряду медичних препаратів або їх відсутність у продажу.

У зв’язку з цим обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанню доручено забезпечити на аптечних складах і в аптечних установах області наявність протигрипозних препаратів, в тому числі вакцин проти грипу.

Як повідомила під час сьогоднішнього засідання колегії облдержадміністрації директор Центру материнства та дитинства при Міністерстві охорони здоров’я України Раїса МОЙСЕЄНКО, за рахунок централізованих поставок для області вже направлено противірусні препарати та засоби захисту. “Вони вже відвантажені й зараз в дорозі”, – повідомила Р.МОЙСЄЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, у західних областях України за останній тиждень різко зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Зафіксовано летальні випадки від поки що невстановленого вірусного захворювання.

Сьогодні міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що найскладніша ситуація із поширенням епідемії склалася на Тернопільщині, де протягом останнього тижня зареєстровано 5 тис. 796 випадків захворювання (це вдвічі більше, ніж за попередній тиждень). В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що зафіксовано 12 летальних випадків, 17 хворих у тяжкому стані.