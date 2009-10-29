Тернопільщина: у 2,5 рази побільшало госпіталізованих

На Тернопільщині за добу кількість госпіталізованих з попереднім діагнозом “пневмонія” збільшилась у 2,5 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації повідомив начальник Управління охорони здоров’я ОДА Богдан ОНИСЬКІВ.

За його даними, станом на 8.00 29 жовтня в медичних закладах перебувало 326 хворих із попереднім діагнозом позалікарняна пневмонія, спричинена гострим респіраторним захворюванням, із них у тяжкому стані 22 особи. 55 із числа госпіталізованих – діти.

Для надання медичної допомоги, за словами Б.ОНИСЬКІВА, перепрофільовані ліжка в лікарні швидкої допомоги, обласній клінічній лікарні, для вагітних жінок організовано діагностичне відділення на базі міської лікарні №2 та дитячої лікарні.

“Також вирішується питання виділення приміщення медсанчастини Комбайнового заводу для організації резервної інфекційної лікарні у випадку масового надходження хворих”, – повідомив Б.ОНИСЬКІВ.

Також він зауважив, що Тернопільщина – єдина в Україні область, яка не має власної обласної інфекційної лікарні.