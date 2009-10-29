Грип та ГРВІ - тема позачергової сесії Львівської облради

Депутати Львівської облради звернулися до голови Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА із пропозицією скликати позачергову сесію обласної ради.

Як повідомив УНІАН депутат Львівської облради Остап КОЗАК, скликати позачергову сесію депутати вимагають у зв’язку із загрозливою ситуацією у Львові та області щодо швидких темпів поширення грипу, гострих респіраторний вірусних інфекцій та зростання кількості летальних випадків від пневмонії.

«На сесії ми хочемо заслухати звіт керівників відповідних підрозділів про стан протиепідеміологічних заходів у Львівській області, а також спростування чи підтвердження фактів, які оприлюднюються у регіональних ЗМІ щодо кількості померлих та чи встановлені причини і збудники, які призвели до загибелі людей», - зазначив О.КОЗАК.