На вулицю - лише в спеціальних масках!

Санепідемслужба Львівської області, з метою недопущення масового поширення грипу, звернулася до громадян області із закликом не виходити в місця масового скупчення людей (громадський транспорт, кінотеатри, супермаркети, ринки) без спеціальної маски-респіратора. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

За повідомленням прес-служби, до переліку протиепідемічних заходів «приписаних» санепідемслужбою, внесено - обмеження проведення спортивних і культурно-масових заходів у містах і районах області; збільшення кількість ізоляторів в гуртожитках, а також введення карантину у лікувально-профілактичних закладах.