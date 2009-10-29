На вулицю - лише в спеціальних масках!
15:03, 29 жовтня 2009Країна
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Закликала громадян Львівська СЕС
Санепідемслужба Львівської області, з метою недопущення масового поширення грипу, звернулася до громадян області із закликом не виходити в місця масового скупчення людей (громадський транспорт, кінотеатри, супермаркети, ринки) без спеціальної маски-респіратора. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
За повідомленням прес-служби, до переліку протиепідемічних заходів «приписаних» санепідемслужбою, внесено - обмеження проведення спортивних і культурно-масових заходів у містах і районах області; збільшення кількість ізоляторів в гуртожитках, а також введення карантину у лікувально-профілактичних закладах.
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