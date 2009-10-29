Уряд виділить кошти на подолання епідемії ГРВІ

Уряд виділить з Резервного фонду додаткові ресурси на подолання епідемії інфекційних захворювань у трьох регіонах України – в Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

“Зараз працюють комісії, і якщо будуть потрібні додаткові кошти, вони складуть кошториси по кожній області”, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Виконуючий обов’язки міністра підкреслив, що додаткові кошти на подолання епідемії виділятимуться з Резервного фонду. “Це надзвичайна ситуація, тому фінансування має здійснюватися за рахунок коштів Резервного фонду”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засідання Кабміну заявила, що уряд виділить додаткові ресурси на попередження розповсюдження інфекційних захворювань у західних областях України.

За даними першого заступника міністра охорони здоров’я Василя ЛАЗОРИШИНЦЯ, з 13 жовтня у Тернополі 95 осіб було госпіталізовано, з них 25 у тяжкому стані (7 дітей і 18 дорослих), померли 10 осіб. Крім того, у Львові за період з 1 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходилось 6 осіб, 4 померли. В Івано-Франківську з 13 жовтня 6 осіб померли, госпіталізовано 25 осіб, з них 7 у тяжкому стані.

Він заявив, що ці 20 осіб, найімовірніше, померли від пневмонії.

Заступник міністра також підкреслив, що всім госпіталізованим були проведені тести на наявність вірусу A/H1N1, які дали негативний результат. Поки що точно неможливо сказати, що ці люди померли від грипу A/H1N1. Результати досліджень, які встановлять точну причину смерті цих людей, будуть отримані за 2-3 дні.