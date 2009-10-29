У Вінницькій області створять резерв антибіотиків

У Вінницькій області буде створено резерв антибіотиків для лікування грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комісії щодо профілактики та боротьби з можливою епідемією респіраторних захворювань та грипу в області повідомив начальник управління охорони здоров’я і курортів Вінницької облдержадміністрації Олександр ЖУПАНОВ.

«Ми маємо створити резерв антибіотиків для лікування наслідків грипу і пневмонії, якщо будуть зареєстровані випадки захворювання. І, звичайно, вкрай важливо, щоб в усіх установах та закладах дотримувався температурний режим, і люди не страждали від переохолодження» - зауважив О.ЖУПАНОВ. Він запропонував на базі двох міських лікарень створити такий запас медичних препаратів, адже навіть за умови, коли вони не знадобляться, їх можна буде виділити для хворих на ГРВІ.

Учасники засідання підтримали таке рішення.

Крім того, за словами начальник управління охорони здоров’я і курортів Вінницької ОДА, не варто забувати і про інші засоби профілактики, а в доепідемічний період - про засоби неспецифічної профілактики грипу такі як амізон, амексин, ремантадин, інтерферон тощо. “Слід вживати в їжу продукти багаті вітамінами особливо вітаміном C, а також рекомендуються продукти, які містять природні фітонциди – цибулю, часник. Корисно збільшити в раціоні кількість овочів і фруктів, щоб одержувати вітаміни в натуральному вигляді”, - сказав він.

Також О.ЖУПАНОВ зазначив, що якщо не вдалося запобігти захворюванню, необхідно звернутися до лікаря, викликати швидку, і не займатися самолікуванням та чекати поки симптоми хвороби зникнуть самі.