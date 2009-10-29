МОЗ: ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні - стабільна

Ситуація щодо грипу та ГРВІ в Україні станом на 26 жовтня 2009 року лишається стабільною. Такі останні дані Міністерства охорони здоров`я України оприлюднено на офіційному сайті відомства.

За даними Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій МОЗ України, на 43-му тижні року - з 19 по 25 жовтня 2009 р. - у всіх 10-ти контрольних містах Центру показники захворюваності на грип та ГРВІ перебували на неепідемічному рівні.

Загалом за минулий тиждень захворіло 48 тис. 909 осіб, госпіталізовано - 307 осіб, з них 265 - діти.

У всіх містах статистичний показник реєстрованої захворюваності має підвищення – на 10,71%, порівняно з попереднім тижнем.

За даними МОЗ, рівень захворюваності найбільше зріс у Львові - 81,73%, Запоріжжі - 10,32% та Києві - 9,33%. Натомість показники щодо захворюваності на грип та ГРВІ знизилися у Харкові (-4,63%), Донецьку (-10,14%) та Сімферополі (-0,98%).

Довідка УНІАН. Станом на 29 жовтня, у Львівській області з офіційно підтвердженим діагнозом «пневмонія» померло 10 осіб, серед яких 11-річна дівчинка. Ще 11 осіб з діагнозом «гостра пневмонія» перебувають у реанімаційних відділень лікарень області.

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, коментуючи спалахи вірусної пневмонії в західних областях України, сьогодні заявив, що в Тернопільській області склалася найскладніша епідемічна ситуація. “Протягом тижня, з 19 по 25 жовтня, зареєстровано 5796 випадків. Якщо взяти попередній тиждень – це зростання вдвічі”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

За словами В.КНЯЗЕВИЧА, найбільш складна ситуація в чотирьох районах Тернопільської області – обласному центрі і трьох південних районах області. “Вже зареєстровані смертельні випадки, які ми зараз уважно вивчаємо. Померло 12 дорослих людей”, - повідомив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ додав, що вірусна пневмонія реєструється серед людей працездатного віку та вагітних жінок. “У нас є випадки смерті в Тернополі, ми маємо проблеми в Івано-Франківську”, - зазначив міністр.

В.КНЯЗЕВИЧ повідомив, що в Івано-Франківську зареєстровано шість випадків смерті від вірусної пневмонії.