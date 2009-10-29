В Івано-Франківську з пневмонією госпіталізовано 53 особи

В лікарні Івано-Франківська з вірусною пневмонією госпіталізовано 53 особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомили перший заступник міського голови Івано-Франківська Зіновій ФІТЕЛЬ і головний лікар центральної міської лікарні Тарас МАСЛЯК.

За їхніми даними, станом на 14.00 у місті на ГРВІ захворіли 5003 особи, з яких 2418 дітей. Діагноз грип поставлено 174 особі.

53 особи госпіталізовані з діагнозом “вірусна пневмонія”, з них 31 дитина. За словами Т.МАСЛЯКА, троє з пневмонією перебувають у тяжкому стані.

Також учасники прес-конференції повідомили, що міська влада домовилася з приватними перевізниками, які нададуть 10 автомобілів таксі для поїздок лікарів на виклики хворих.

За словами Т.МАСЛЯКА, лікарні забезпечені всім необхідним і мають можливість прийняти «певну кількість хворих».

Він також вважає, що у нинішній ситуації імунізацію проти грипу не варто проводити. На думку Т.МАСЛЯКА, це потрібно було робити у серпні-вересні.

Також учасники прес-конференції не повідомили, яким саме штамом грипу хворіють жителі міста, оскільки немає можливості провести лабораторні дослідження. Лікарі закликають населення не панікувати й обмежити відвідання місць великого скупчення людей.