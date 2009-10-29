На Тернопільщині через ускладнення від ГРВІ померло 11 осіб

На Тернопільщині внаслідок ускладнень після гострих респіраторних вірусних інфекцій померло 11 осіб.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник головного управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Богдан ОНИСЬКІВ, серед них одна вагітна жінка та 5-річна дитина з Монастириського району. Також летальні випадки зафіксовано у Чортківському, Теребовлянському, Козівському, Гусятинському районах та в Тернополі. Б.ОНИСЬКІВ зауважив, що померли ті люди, які занадто пізно звернулися за допомогою. “Зараз вже поступають хворі на ранніх стадіях. До цього ж люди зверталися на 5-7-ий день захворювання, коли допомогти вже їм було не під силу”, – зауважив Б.ОНИСЬКІВ.

Він додав, що минулого рок в аналогічному кварталі в області було зафіксовано 33 випадки смертей через ураження дихальних шляхів. “Але це були люди похилого віку з хронічними недугами або діти до 1 року”, – пояснив він відмінність з цьогорічною ситуацією.

Водночас Голова асоціації інфекціоністів України Михайло АНДРЕЙЧИН під час прес-конференції спростував чутки про масові захворювання в області на черевний тиф. “Зараз в Тернополі є одна хвора особа на черевний тиф, але цей випадок немає відношення до епідемії, яка зараз триває. Про епідемію черевного тифу не може бути й мови”, – пояснив він і при цьому додав, що грип передається через повітря, а черевний тиф – через продукти харчування, і перебіг захворюваності в цих двох хвороб теж різний.