Львівські залізничники одягли маски

Відсьогодні на Львівській залізниці видано постанову головного державного санітарного лікаря залізниці про те, що весь персонал цього державного підприємства повинен переходити на суворий режим особистого захисту. Про це повідомив на брифінгу головний державний санітарний лікар Львівської області Роман Павлов.

Він зазначив, що носіння захисної маски дає можливість запобігти передачі інфекції від людини до ua.glavred.info