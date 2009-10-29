Польща через невідому епідемію в Україні не обмежить рух на кордоні

Державна санітарна інспекція (GIS) Польщі відстежує ситуацію із можливою вірусною епідемією в Україні, але на даний момент не бачить підстав для обмеження чи закриття руху на спільному кордоні.

Про це кореспонденту УНІАН в Польщі повідомили в GIS.

Співрозмовник агентства відзначив, що сьогодні інспекція доручила своїм відділення у Жешові та Любліні посилити санітарний контроль у пунктах пропуску на спільному кордоні, а також моніторити поточну ситуацію.

Крім цього, служби мають інформувати подорожуючих про можливу загрозу епідемії й попереджати про необхідність одразу звертатися до лікаря у випадку появи симптомів хвороби.

«На кожному пункті пропуску з Україною будуть запроваджуватися запобіжні заходи й будемо, звичайно, інформувати тих, хто приїжджає чи від’їжджає (в Україну чи з України), що вони мають робити», - сказав він.

Представник GIS зауважив, що з 31 жовтня по 3 листопада зросте кількість поляків, які перетинають польсько-український кордон, оскільки багато людей буде відвідувати кладовища в Україні. Він зазначив, що служба співпрацює з відповідними українськими службами, додавши, що на сьогодні немає підстав для того, аби створювати «панічні настрої».

«На цьому етапі немає такої загрози, аби закривати кордон», - сказав він.

Представник санепідемінспекції зауважив, що так званий «свинячий грип», котрий блискавично поширився світом з квітня 2009 року, проходить набагато лагідніше, ніж звичайний.

За його даними, з моменту появи першого у Польщі випадку захворювання на цей грип у травні цього року не зафіксовано жодного смертельного випадку серед понад 170 хворих.

У прикордонній службі Польщі кореспонденту УНІАН повідомили, що діятимуть згідно з рекомендаціями GIS.

Як повідомляв УНІАН, у трьох західних областях України – Львівській, Тернопільській та Вано-Франківській – через спалахи вірусної пневмонії склалася складна епідемічна ситуація.