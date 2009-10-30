Сидячий робочий день зумовлює простатит
08:45, 30 жовтня 2009Країна
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Вихід - піші і велопрогулянки
Чоловіки, які проводять в сидячому положенні меншу половину робочого часу, у меншій мірі ризикують захворіти на простатит. Що активніший спосіб життя, то менший ризик.
Такого висновку дійшли учені шведського Каролінського інституту. Піші і велосипедні прогулянки не менше однієї години в день скорочують ризик захворювання на 14%.
У дослідженні взяли участь 45 000 шведських чоловіків у віці від 45 до 75 років.
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