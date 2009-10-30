Здоров'я закінчується в 45 років

Ендрю С. Джексон, кандидат медичних наук Хьюстонского університету (University of Houston), США, вивчив дані 3 429 жінок і 16 889 чоловіків у віці від 20 до 96 років, зареєстрованих з 1974 по 2006 рік в Центрі багаторічних досліджень аеробіки (ACLS). Учасники пройшли від двох до 33 медичних обстежень, які включали рекомендації по харчуванню, фитнесу і іншим чинникам способу життя.

Статистика досліджень показала: не дивлячись на те, що рівень фізичної підготовки у випробовуваних безперервно знижувався з часом, це зниження не носило лінійного характеру. Значні відхилення у бік погіршення показників роботи серця і органів дихання спостерігалися у людей саме після 45-річного віку. Причому у чоловіків це відбувалося швидше, ніж у жінок.

Результати також показали: щоб підтримувати своє здоров`я на рівні "до сорока", необхідно постійно стежити за своєю вагою, відмовитися від згубних звичок і присвячувати значний час спортивним заняттям. Гіподинамія і наявність зайвої ваги зв`язано, як правило, із збільшенням біологічного віку і, відповідно, з вищим ризиком появи і розвитку серйозних захворювань.

"Людство старіє і стає товщим і пасивним, - говорить автор".

newsland.ru