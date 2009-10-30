Навіть одна сигарета "вбиває" судини

На Канадському конгресі з серцево-судинних захворювань Стела Даськалополу (Stella Daskalopoulou) з Університету Макгілла (McGill University) представила доповідь про вплив однієї сигарети на еластичність артерій. Згідно з її даними, нічого хорошого курців навіть після однієї сигарети не чекає.

Еластичність артерії зменшується на чверть

Еластичність судин — важлива характеристика, що впливає на функціонування організму. При стресових ситуаціях, таких як підвищення тиску, вони повинні реагувати розширенням, проте, наприклад, куріння знижує цю здатність. У результаті створюється надмірне навантаження на серце і судини, яка приводить до фатальних наслідків.

Після фізичного навантаження еластичність судин некурящих людей збільшувалася на 3,6%, а ось для курців після однієї сигарети і фізичного навантаження все йшло досить погано: еластичність їх судин зменшувалася на 24,5%. Не слід чекати поліпшення і при вживанні жуйки із нікотину — еластичність судин падала на 12,6%.

Канадські заходи

Канада — одна з тих країн світу, де ведеться активна боротьба з курінням і де цій проблемі приділяється багато уваги. З 4 серпня 2007 року в Канаді заборонено використання в назвах сигарет слова «легкі» (light(s)). Втім, учені упевнені, що виробники сигарет все одно обдурять покупців, тому для порятунку людей від легального наркотика потрібні рішучі заходи.

infox.ru