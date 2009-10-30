Як лікуватися журавлиною?

Плоди журавлини тонізують організм. Завдяки вмісту великої кількості мікроелементів (йод, мідь, залізо, марганець, молібден) і вітаміну С плоди журавлини підсилюють обмін речовин, що і виражається в тонізуючому ефекті.

Вбиває мікроби. Плоди журавлини містять фітонциди — т.з. рослинні антибіотики і фенольні сполуки, які мають знезаражувальні властивості. Завдяки ним журавлина корисна при лікуванні захворювань порожнини рота і ангін.

Знижує температуру. Органічні кислоти журавлини здатні знижувати температуру тіла, завдяки чому вони допоможуть при лихоманках.

Як застосовувати? У вигляді соку, наполовину розведеного водою. П`ють по 1/2 склянки 2—3 рази на день. При ангінах полощуть горло нерозведеним соком 5—6 р. в день.

Протипоказання: гастрит і виразка шлунку, гострі захворювання органів травлення.

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