Обручка псує інтимні стосунки подружжя

Що може негативно вплинути на інтимне життя? Фахівці виявили новий негативний чинник. Виявляється, навіть обручки можуть стати причиною сексуальних розладів.

Численні дослідження показали, що негативний вплив на лібідо має золото. Так, носіння обручки на пальці протягом декількох років може привести до появи проблем сексуального характеру.

Річ у тому, що з часом оксиди золота починають через шкіру потрапляти в організм людини. Навіть долі міліграма цього металу викликають зниження сексуального бажання.

Особливо золото небезпечне для сексуального здоров`я чоловіків. Жіночі ж статева і гормональна системи стійкіші до дії золота.

psy.passion.ru