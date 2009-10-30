Вірус грипу А/Н1N1/ - лише різновид сезонної інфекції

Вірус грипу А/Н1N1/ не можна називати високопатогенним, це лише різновид сезонної вірусної інфекції. Таку думку висловили сьогодні корр.ІТАР-ТАСС у НДІ грипу в Санкт-Петербурзі (Росія).

"Назвати вірус грипу А/Н1N1/ високопатогенним, якщо врахувати результати пандемії, що завершилася, в країнах Південної півкулі, у прямому розумінні можна з великою натяжкою", - уточнила керівник лабораторії вивчення нових засобів захисту від вірусних інфекцій доктор медичних наук Маріана Єрофеєва.

Єрофеєва вважає, що під час епідемії або пандемії сезонного або нового грипу не можна робити щеплення, вакцинуватися необхідно до широкого розповсюдження інфекції. По медичних рекомендаціях, "розкид в часі між вакцинацією людини проти сезонного грипу і грипу А /Н1N1/ повинен бути не менше тридцяти діб".

"Є відмінності в способі виготовлення вітчизняної і зарубіжної вакцини від вірусних інфекцій, - сказала Ерофєєва. - Вони розрізняються методиками отримання протиотрути, біоматеріали різняться по антигенних відповідях організму. Проте завдання єдине - примусити імунну систему людини ефективно протистояти вірусній атаці".

ami-tass.ru