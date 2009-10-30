Соус каррі вбиває ракові клітини

Молекула, знайдена в одному з інгредієнтів каррі здатна вбивати клітини раку стравоходу. А з цього виходить, що вона може бути використана при розробці методів лікування раку, переконані онкологи.

Дослідники в Коркському онкологічному науковому центрі в Ірландії змогли здолати ракові клітини в стравоході за допомогою куркуміну – хімічної речовини, що міститься в спеції куркумі, яка додає каррі його відмітного жовтого кольору. Дослідники виявили, що куркумін знищує ракові клітини протягом 24 годин.

Шарон Маккенна, провідний автор дослідження говорить, що її досліди відкривають нові можливості для учених для використання куркуміну як протиракового препарату при лікуванні раку стравоходу.

Маккена говорить, що її дослідження показало, що куркумін вимушує ракові клітини гинути, «використовуючи несподівану систему клітинного мессейджинга (клітинна сигнальна система)".

mk.ru