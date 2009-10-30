Ющенко проведе засідання РНБО щодо епідемситуації

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Головна тема засідання, що розпочнеться о 13.30, - епідеміологічна ситуація в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Після вступного слова Президента України, орієнтовно о 14.00, у прес-центрі відбудеться брифінг першого заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Кабінеті міністрів України Олександра ШЛАПАКА.

Після завершення позачергового засідання РНБОУ, орієнтовно о 14.30, відбудеться брифінг для представників ЗМІ за результатами засідання.

Акредитація проводиться за телефонами: 255-71-40 та 255-78-44.