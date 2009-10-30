В аптеках Києва спостерігається дефіцит марлевих пов`язок.

Кореспонденту УНІАН не вдалося купити марлеві пов`язки в кількох аптеках в центрі столиці, оскільки, за заявами працівників аптек, вони закінчилися.

«Усі пов`язки, які були в нас у запасі, вже розкупили, а нових у нас немає», - сказала завідуюча однієї з аптек.

Вона підкреслила, що марлеві пов`язки в Україні не виробляються, а купуються переважно в Китаї. І оскільки ніхто не чекав, що вони знадобляться у більшій кількості, ніж зазвичай, замовлень на додаткові закупівлі ніхто не робив.