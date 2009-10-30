Прикарпаття: госпіталізовано 511 осіб з підозрою на вірусну пневмонію

В Івано-Франківській області госпіталізовано 511 осіб з підозрою на вірусну пневмонію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

«Порівняно із вчорашнім днем кількість госпіталізованих зменшено, бо було 551», - додав губернатор.

М.ПАЛІЙЧУК також повідомив, що у реанімації перебувають 28 людей (усі дорослі), з них дев’ятеро - у тяжкому стані. «Але медики обіцяють, що люди будуть жити», - сказав він.

Через журналістів голова ОДА закликав людей «не панікувати».

М.ПАЛІЙЧУК наголосив, що підписав розпорядження про виділення 200 тис. грн. з облюджету на першочергові заходи боротьби з епідемією. За його словами у лікарнях області створено спеціальні відділення, які безкоштовно надають першу медичну допомогу.

Він назвав серед проблемних питань «брак медикаментів в аптеках, але працюють всі служби і вже ближчим часом спільно з МОЗ, думаю, вирішимо цю проблему».

«Усі медичні заклади забезпечені необхідними лікарствами і антибіотиками, які необхідні для лікування інфекції», - запевнив губернатор.

За його словами, сьогодні поріг захворювання по місту Івано-Франківську більший від норми, а по області - у межах норми.

М.ПАЛІЙЧУК заявив, що влада не виключає появи спекулянтів, які торгуватимуть марлевими пов’язками чи медикаментами, але «ми будемо з ними жорстко боротися».