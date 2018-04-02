Лимон швидко й ефективно зробить вас чарівними

Це справді чудодійний засіб лише за декілька хвилин вирішить ваші проблеми! Вашу шкіру... він очистить від мертвих клітин, поліпшить колір обличчя, прибере судинний малюнок;

(це займе 1-2 хвилини)

Просто протріть часточкою лимона ваше обличчя. Це освіжить і тонізує шкіру. Лимон містить ферменти, які допомагають чистити шкіру від мертвих клітин.

Лимон – дійсний порятунок при жирній, проблемній шкірі: він звужує пори, очищає і зміцнює шкіру, покращує її живлення. Для деяких людей нерозбавлений лимонний сік може виявитися досить агресивним засобом. У такому разі протирайте обличчя розбавленим лимонним соком (змішайте його в пропорції 1:1 з мінеральною або кип`яченою водою). Ця процедура корисна і при вугровому висипі. Обполіскувати і витирати шкіру після цього не рекомендується.

Крім того, лимонний сік поступово позбавить вас від небажаних веснянок і пігментних плям. А в`ялу шкіру зробить більш свіжішою і пружною.

Позбавитися веснянок або зробити їх менш помітними допоможе суміш з лимонного соку, води і столового оцту, узятих в рівних кількостях. Якщо шкіра суха, додайте небагато гліцерину.

Ваші зуби...

він зробить світлішими на декілька тонів(!), понизить кровоточивість і зніме запалення ясен, а також попередить розвиток карієсу.

(це займе 2-4 хвилини)

Для цього натирайте зуби шкіркою лимона.

Хорошого ефекту також можна досягти, якщо чистити зуби вранці і увечері лимонним соком. Для цього на змочену теплою водою зубну щітку видавити небагато лимонного соку і приступити до процедури. Лимонний сік можна додавати до води для полоскання зубів – це особливо корисно при карієсі, пародонтозі і запаленні ясен. Таке полоскання зменшить зубний біль.

Крім сліпучої усмішки, вищезгадані процедури дарують вам свіже дихання..

Ваші лікті... стануть світліші, ніжніші і м`якші.

(це займе 5-10 хвилин)

Для цього суху шкіру ліктів, що потемніла, досить протирати щодня половинкою лимона. Через декілька хвилин лимон змити теплою водою, просушити лікті рушником і нанести зволожуючий крем або оливкову олію.

Ваші нігті...

стануть міцними і блискучими!

(це займе 3-10 хвилин)

Для цього протирайте нігті лимонною шкіркою з м`якоттю. Також зміцнюють і вибілюють нігті ванни для рук з олією лимона.

Лимонний сік зміцнює нігті: робить їх твердими і запобігає розшаровуванню.

Ваше волосся... заіскриться на сонці!

(це займе 5-10 хвилин)

Для цього обполіскуйте волосся після миття водою з соком лимона (ефективно також змішати його в рівних пропорціях з горілкою або чайною заваркою). Це примусить ваше волосся сяяти!

Якщо у вас сухе, ламке волосся і багато лупи, то всіх цих недуг допоможе позбавитися лимон.

Ваші ноги...

позбавляться неприємного запаху.

Для цього 2-3 рази в тиждень готуються антисептичні ванни для ніг: у теплу воду додайте сік лимона.

Крім того Цитрусовий аромат лимона підвищує настрій, тонізує і надихає.

А щоденне пиття чотирьох склянок води з лимоном допоможе організму позбавитися токсинів і шлаків, що не забариться сприятливо відбитися на стані волосся і шкіри.

Свіжого вам настрою!!!

ladyslife.com.ua