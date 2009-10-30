МОЗ планує оголосити карантин на всій території України

Міністерство охорони здоров`я планує оголосити карантин на всій території України. Про це на сьогоднішній прес-конференції повідомив міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.

Міністр підтвердив, що в Україні зафіксована епідемія високопатогенного грипу А/H1N1.

"На жаль, ми маємо констатувати, що в Україні фактично розпочалася епідемія каліфорнійського грипу", - сказав він.

За його словами, у двох лабораторіях підтвердили цей діагноз - зафіксовано 11 випадків із 33 проб.

"Ми розглядаємо можливість оголошення карантину не тільки в західних областях, а й по всій країні, оскільки вірус поширюється надзвичайно швидко", - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомлялося з посиланням на дані оперативного штабу Міністерства охорони здоров`я України, тридцять чоловік, зокрема одна дитина, померли в Україні в результаті гострих респіраторних захворювань у період з 19 жовтня.

За даними Мінохорониздоров`я, у Львівській області - 12 жертв, зокрема одна дитина, у Тернопільській - 12, в Івано-Франківській померли 6 чоловік.

Крім того, за даними ЗМІ, жертви є також у Чернівецькій, Рівненській і Закарпатській областях - усього померло 34 людини.

Медики допускають, що причина смерті - стрімкий розвиток атипової пневмонії. У той же час, не виключається можливість вірусу грипу А/H1N1.

Раніше в Україні було офіційно підтверджено 2 випадки високопатогенного грипу. 5 червня 2009 року лабораторія в Лондоні підтвердила захворювання на грип А/H1N1 українця, що прибув з Парижа. До цього він проживав у Детройті (США), працював продавцем в овочевому магазині. Після лікування пацієнт вирушив додому, в Чернівці. Крім того, наприкінці вересня у чоловіка, який прибув з Кіровоградської області до Києва і був госпіталізований з діагнозом "пневмонія", підтверджена приналежність виділеного штаму вірусу грипу до типу А/Н1N1.

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