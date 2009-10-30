Волинь: у всіх навчальних закладах з 2 листопада припинено навчання

У Волинській області у всіх навчальних закладах з 2 листопада буде припинено навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Луцьку повідомив голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК.

Він зазначив, що з 2 по 12 листопада в усіх навчальних закладах області буде припинено навчання, а також заборонено усі масові заходи.

Дошкільні навчальні заклади поки будуть працювати, оскільки там відбувається щоденний медичний контроль і групова ізоляція.

Також М.РОМАНЮК закликав волинян не панікувати з приводу відсутності в аптеках медичних препаратів. Наразі тривають заходи щодо додаткового забезпечення аптек ліками проти грипу.

Як повідомив заступник головного державного санітарного лікаря Волинської області Микола ЯЦИНА, область стрімко вступила у новий епідемічний сезон. На сьогодні більше 3 тисяч волинян звернулися до лікарнів. У 16-ти з них встановлено діагноз “грип”.

Також М.ЯЦИНА зазначив, що на сьогодні в регіоні рівень захворюваності на ГРВІ становить 36,6 хворих на 10 тисяч населення, тоді як епідпоріг для регіону – 75,5 на 10 тисяч населення.

Крім того, М.ЯЦИНА підтвердив інформацію щодо смерті вагітної жінки від пневмонії минулого тижня.