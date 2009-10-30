У санаторії на Волині 18 дітей госпіталізовані з високою температурою

На Волині, у санаторії матері і дитини «Турія» (Ковельський район) госпіталізовані 18 дітей з високою температурою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК.

За його словами, ще 70 осіб мають схожі симптоми. Зараз там працює бригада медиків.

Як повідомив заступник головного державного санітарного лікаря Волинської області Микола ЯЦИНА, у санаторії перебувають діти з усіх регіонів України, загалом близько 250 осіб.

За словами М.ЯЦИНИ, винні будуть притягнуті до відповідальності, адже діти температурять уже більше п’яти днів.