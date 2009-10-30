Речовини з високим рН знищують зубну емаль

Вже давно відомо, що кислоти можуть нашкодити зубній емалі. Тепер лікарі з Сальгренськой академії при Університете Гетеборга з`ясували, що сильні лужні речовини теж приводять до пошкодження зубів - склади з високим рН знищують органічні компоненти зуба, внаслідок чого емаль стає більш уразливою. Процеси, задіяні в зубному пошкодженні, відрізняються від тієї шкоди, яку приносять емалі кислі напої або індустріальні пари.

Стоматологи відмітили, що погіршити стан зубів можна при ремонті автомобіля, оскільки загальний лужний знежирюючий склад, що розпилюється на машину, має рН між 12 і 14, а це дуже високі і небезпечні показники. Дія такого лугу сприяє тому, що емаль зуба буквально починає шаруватися, а ризик карієсу і інших стоматологічних проблем різко зростає.

Лужний розчинник застосовується і в харчовій промисловості, і в засобах для професійного очищення, і в засобах для видалення фарб.

ami-tass.ru