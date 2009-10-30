Кожен 10-й хлопчик ризикує стати ігроманом

Десять відсотків хлопчиків-підлітків або кожен десятий хлопець мають симптоми поведінкових розладів, які можуть спровокувати пристрасть до азартних ігор, з`ясували фахівці Університету Буффало /США/. Оскільки все більше підлітків мають порушення поведінки, випадки ігрової залежності серед тінейджерів теж ростуть. Дівчата підліткового віку в набагато меншій мірі проявляють подібні симптоми: тільки у 4% випадків розвиваються ознаки поведінкових порушень і в 2% випадків - ознаки захоплення азартними іграми.

Симптоми поведінкових розладів класифікуються як ряд хронічних проблем поведінки в дитинстві і юності, що включають брехню, крадіжку, вандалізм, імпульсна, вживання психоактивних речовин, наркотиків і алкоголю, куріння, словесне і фізичне насильство по відношенню до ровесників і молодших і жорстоке поводження з тваринами. Діти і підлітки з подібними ознаками на 23% частіше розвивають пристрасть до азартних ігор, говорять психологи.

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