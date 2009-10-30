Немає тестів, які можуть швидко визначити причину ГРВІ
Заявляє губернатор Тернопільщини
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ наголошує на відсутності тестів, які впродовж двох днів можуть визначити причину захворювання. Про це він сьогодні заявив під час прес-конференції.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, губернатор заявив, що в області люди вмирають від Каліфорнійського грипу.
За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, зараз хворих лікують саме від такого виду грипу. “До того ж, сьогодні є всі ознаки Каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1. У всіх померлих в області ознаки збігаються один в один, як описані Всесвітньою організацією охорони здоров’я – і по тому, як протікає хвороба, і які наслідки спричиняє”, – додав Ю. ЧИЖМАРЬ.
Він зауважив, що в області щороку від грипу хтось помирав, але це були переважно літні люди з ослабленим імунітетом. Зараз же, підкреслив він, на Тернопільщині хворіють фізично здорові люди віком 20-40 років з нормальним імунітетом.
“За цими ознаками ми повинні говорити, що в нас аналогічна ситуація до світової щодо захворюваності на грип A/H1N1. Я готовий нести за це відповідальність”, – сказав Ю. ЧИЖМАРЬ.
При цьому зазначив, що офіційних висновків лікарів про те, що жителі області померли саме від Каліфорнійського грипу, наразі немає. “Але висновки лікарів – це проблема нашого уряду, який, знаючи про поширення у світі Каліфорнійського грипу, не може забезпечити тести, які б впродовж двох днів давали результати”, – вважає Ю.ЧИЖМАРЬ. Він зауважив, що в лабораторії необхідні матеріали було надано 28 жовтня, однак досі немає офіційних висновків.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ заявив, що в Україні розпочалася епідемія високо патогенного грипу A/H1N1. “За попередніми результатами, ми констатуємо, що Україна увійшла у світову пандемічну зону, і (в країні) починається епідемія Каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1,” – зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.
Він додав, що в країні буде створено надзвичайну протиепідемічну комісію, вжито протиепідемічні, карантинні заходи. “Я буду доповідати керівництву держави про ситуацію, яка вийшла за межі епідемічного порогу. Напевно розглядатимуться питання карантизації чи подовження канікул у школах та інститутах. Ми звертатимемось до населення з рекомендаціями обмежити відвідування громадських зібрань”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.
Міністр закликав населення України не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. “Люди помирали лише тому, що не зверталися вчасно до лікарів. Хворі викликали лікаря на 5-7 день хвороби, коли вже допомогти людині не можна”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.