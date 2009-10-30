Рис захищає від хронічних хвороб

Включення рису в щоденний раціон дозволяє зменшити ризик виникнення багатьох хронічних захворювань, включаючи цукровий діабет другого типу, серцево-судинні розлади і ожиріння.

Споживання рису також допомагає підтримувати збалансоване і здорове харчування. Було відмічено, що люди, які часто їдять рис, вживають в їжу більше овочів, морепродуктів, м`яса птиці і одержують з продуктами більшу кількість волокна, фолієвої кислоти, калію і заліза. Крім того, любителі рису у меншій мірі споживають продукти з високим вмістом цукру і насичених жирів.

За словами американських дієтологів, коричневий і білий рис - джерело складних вуглеводів, тому його регулярне вживання дозволяє понизити калорійність харчування, допомагає підтримувати вагу в нормі і захистити організм від основних хронічних діагнозів.

podrobnosti.ua