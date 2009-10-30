Львівська залізниця посилила протиепідемічні заходи у зв`язку з ситуацією, що склалася у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській областях, і не скасовувала поїздів.

Про це УНІАН телефоном повідомила представник прес-служби ЛЗ Лілія КРИНИЦЬКА.

За її словами, відучора посилені протиепідемічні заходи, заходи з дезинфекції поїздів, станцій, місць скупчення людей. Крім того, відучора «група ризику» - провідники, касири, працівники залізниці, які найчастіше контактують з людьми, працюють у масках.

За даними Л.КРИНИЦЬКОЇ, Львівська залізниця почала готуватися до такої ситуації завчасно. Зокрема, проводилася і проводиться вакцинація працівників залізниці. При цьому касири і провідники одержали вакцину ще на початку жовтня.

У випадку, якщо у поїзді буде виявлений хворий з підозрою на вірусне захворювання, працівники залізниці повідомлять на першу найближчу станцію, де є медпрацівники. «Наші лікарі, лікарні підготовлені», - зазначила вона.

При цьому Л.КРИНИЦЬКА спростувала повідомлення, що з`являлися, щодо того, що поїзди не зупиняються у Львові, Тернополі, зазначивши, що такі повідомлення можуть бути викликані панічними настроями. «Все зупиняється, рух здійснюється за графіком», - зазначила представник прес-служби ЛЗ. За її словами, залізниця є стратегічним об`єктом, і не скасовувала поїздів і зупинок.

У той же час, керівництво ЛЗ ухвалило рішення про обмеження проведення масових заходів. Зокрема, напередодні Дня залізничника, який відзначається 4 листопада, вивчається питання щодо формату і доцільності проведення святкування.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ 30 жовтня заявив про те, що в Україні почалася епідемія високопатогенного грипу A/H1N1.

У Міністерстві охорони здоров`я України створено оперативний штаб з попередження поширення в Україні вірусного захворювання.