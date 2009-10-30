Донеччина: для всіх прибулих введено масочный режим

У Донецькій області захворюваність на гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) зростає, але до епідемічного порогу ще далеко.

Про це повідомила УНІАН заступник головного Державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА.

За її словами, станом на 29 жовтня на ГРЗ і ГРВІ в області захворіли 16 тис. 850 осіб. «Усі вони виявилися не прищепленими від грипу. Летальних результатів серед них немає», - підкреслила вона.

Л.ГУСЄВА зазначила, що дитячі дошкільні й загальноосвітні установи на карантин поки не закривали, оскільки для цього потрібно, щоб число хворих було в два рази більше.

Водночас, Л.ГУСЄВА уточнила, що якщо з понеділка почнуться заняття в школах, за два тижні почнеться прогнозоване зростання захворюваності.

Л.ГУСЄВА також повідомила, що станом на 29 жовтня в області тільки 426 осіб зробили щеплення від грипу, вартість якого становить від 80 до 100 грн. «Це лише 2% від потреби, проте тут не враховані бюджетники, яких щеплюють централізовано», - акцентувала Л.ГУСЄВА. Вона нагадала, що тепер за держкошти вакцинація проводиться лише для працівників бюджетної сфери, а на промислові підприємства безкоштовна вакцинація вже не розповсюджується. «Проте зараз люди починають самостійно щеплюватися активніше», - сказала заступник головного санітарного лікаря області.

Л.ГУСЄВА також зазначила, що в області вже два місяці діє штаб у зв`язку із загрозою грипу «Каліфорнія» А/Н1N1. Штабом розроблено санітарні заходи для митниці, для прикордонних служб тощо, всі вони за планом виконуються.

«Проводяться перевірки готовності медичних установ, посилено санітарно-карантинні вимоги в аеропортах і на автомобільних переходах на кордоні. Для всіх, хто прибуває в область, введено масочный режим», - зазначила Л.ГУСЄВА.