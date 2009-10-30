Кабмін виділив 0,5 млрд грн на боротьбу з епідемією грипу

Кабінет міністрів України виділив 0,5 млрд. грн. для закупівлі необхідних ліків для лікування високопатогенного грипу, а також масок, апаратів штучного дихання, які будуть доставлені в аптеки в усіх областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на позачерговому засіданні Кабінету міністрів з приводу епідеміологічної ситуації, яка склалася у західних регіонах України.

За її словами, в Україні з появою у світі Каліфорнійського грипу (A/H1N1) були закуплені всі необхідні швидкі тести, які в короткий термін дозволяють виявити хворобу людини. Закуплено також достатню кількість медичних масок, з учора їх розвозять по всім регіонам. З сьогоднішнього дня будуть офіційно оголошуватися через ЗМІ виявлені хвороби у людей. Також на період спеціального стану всі медичні заклади, не залежно від форми власності, будуть підпорядковуватися Міністерству охорони здоров’я України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зараз треба з’ясувати питання перетину кордонів, щоб це відбувалося в особливих випадках. Також беруться під контроль всі аптеки. Прем’єр-міністр зазначила, що аптеки повинні мати мінімальний пакет необхідних ліків, профілактичних засобів і масок. За її словами, контролюватися будуть також і ціни на медичні препарати. У аптек забиратимуть ліцензії у випадку, якщо вони не матимуть необхідного мінімального пакету ліків, або ж ціни будуть вищими, ніж на рівні минулого тижня.

«З сьогоднішнього дня започатковується цілодобовий контроль за виконанням аптеками заходів по запобіганню розповсюдження хвороб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксована епідемія високопатогенного грипу А/H1N1. Кабінет міністрів запроваджує карантин у дев’яти західних областях України: у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де стан захворюваності на грип досяг епідеміологічного порогу; та у сусідніх областях – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій, де є загроза поширення грипу.

Як повідомлялося з посиланням на дані оперативного штабу Міністерства охорони здоров`я України, тридцять чоловік, зокрема одна дитина, померли в Україні в результаті гострих респіраторних захворювань у період з 19 жовтня.

За даними МОЗ, у Львівській області - 12 жертв, зокрема одна дитина, у Тернопільській - 12, в Івано-Франківській померли 6 чоловік.

Крім того, за даними ЗМІ, жертви є також у Чернівецькій, Рівненській і Закарпатській областях - усього померло 34 людини.