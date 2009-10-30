В аптеках Львівщини дефіцит ліків від застуди

В аптеках Львівської області утворився дефіцит ліків від застуди та грипу, а також захисних масок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Львівської обласної державної інспекції за контролем якості лікарських препаратів Богдан НИКОЛАЙЧУК.

За його словами, «попит населення на противірусні, протизапальні, протигрипозні препарати зріс у кілька разів, а це призвело до того, що в аптечній мережі області не вистачає цих препаратів. Однак не потрібно панікувати, медикаменти сьогодні-завтра довезуть з Києва і Дніпропетровська».

Б.НИКОЛАЙЧУК також заявив, що обсяги продажу ліків від застуди і грипу останніми днями у Львові зросли у кілька разів, а також було зафіксовано зростання цін на найбільш затребувані медикаменти.

«Ми розіслали у всі аптеки області, незалежно від форми власності, листа з наполегливим проханням забезпечити стабільність цін на медикаменти. Ми рекомендуємо не лише не підвищувати цін, але й шукати засоби для того, аби знизити ціни на певні препарати, що їх зараз потребують люди. Сподіваюся, що до нас дослухаються», – зазначив Б.НИКОЛАЙЧУК.