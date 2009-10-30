На західному кордоні запроваджено медогляд усіх в‘їжджаючих

У пунктах пропуску на західному кордоні України запроваджено спеціальний режим роботи у зв’язку зі спалахом епідемії ГРВІ та загрозою проникнення на територію України грипу А/H1N1.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Володимир ШЕРЕМЕТА, на виконання розпорядження керівництва Держприкордонслужби про необхідність реалізації заходів із протидії поширенню вірусу грипу А/H1N1 у всіх пунктах пропуску на західному кордоні людей, що в’їжджають на територію України, спершу оглядають медики.

«Лише після цього працюють прикордонники і митники, які несуть службу у захисних масках», - зазначив В.ШЕРЕМЕТА.