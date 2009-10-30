На Рівненщині від пневмонії померли 4 особи

Четверо молодих мешканців Рівненської області минулої доби померли від пневмонії, ймовірно викликаної захворюванням на грип.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Серед померлих – 25-річний оператор місцевого телеканалу «Сфера - ТВ» Руслан Гурмак.

Фахівці пов’язують ці трагедії із захворюванням людей на грип, однак який саме вірус спричинив смерть, поки що невідомо. Подробиці захворювань стануть відомі після лабораторно-бактеріологічного висновку облсанепідемстанції, сказали в ОДА.

З метою запобігання поширенню захворювань на грип і гострі респіраторні захворювання з наступного понеділка, 2 листопада, в обласному центрі запроваджуються карантинні заходи у навчальних закладах – у школах, вишах та дитсадках. Вирішено продовжити шкільні канікули та тимчасово припинити навчання у вищих навчальних закладах. Вже запроваджено карантинні заходи у навчальних закладах Кузнецовська, Костополя та Дубна.

Фахівці радять громадянам дотримуватись заходів особистої гігієни, вживати протигрипозні препарати, робити щеплення, носити ватно-марлеві пов’язки та уникати відвідування місць масового скупчення людей.

В обласній санепідемстанції уже запроваджено щодобовий збір інформації про кількість хворих на ГРВІ, а при багатьох лікувальних закладах області діють «гарячі» телефонні лінії, де мешканці Рівного та інших населених пунктів області одержують консультації та поради, як уберегтися від грипу.

Медики відзначають різке збільшення кількості викликів швидкої медичної допомоги у зв’язку з високою температурою. Наприклад, лише у першій половині доби 29 жовтня у Рівному було 220 таких викликів, тоді як за всю попередню добу - всього 60.

Як повідомив місцевим журналістам голова правління ВАТ «Рівнефармація” Володимир СИНЯК, у багатьох аптеках спостерігається ажіотаж, пов’язаний із продажем противірусних препаратів та ватно-марлевих пов’язок. У деяких аптеках вже спостерігається дефіцит цих препаратів.

З приводу ситуації, що склалася у зв’язку зі збільшенням захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, в облдержадміністрації 30 жовтня буде проведено міжвідомчу нараду та прес-конференцію фахівців.