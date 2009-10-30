Тимошенко обіцяє забезпечити усіх українців захисними масками

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє забезпечити всіх українців захисними масками від грипу.

Про це вона повідомила журналістам після закінчення засідання Кабінету міністрів.

За словами прем’єра, за результатами засідання уряду було ухвалено спеціальну постанову про запобігання розповсюдження грипу на території України.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що у постанові, перш за все, йдеться про профілактичні заходи, яких необхідно усім дотримуватись. Головним з них, за словами прем’єра, є рекомендація користуватися захисними масками.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що ними буде забезпечена вся територія України, і всі підприємства, які можуть їх виготовляти, вже отримали необхідні замовлення.

Також прем’єр наголосила на низці інших запобіжних заходів. Серед них – запровадження тритижневого карантину в усіх навчальних і дошкільних закладах. Крім того, за її словами, запроваджено заборону на проведення масових заходів по всій території України.