У Києві посилюються профілактичні заходи

30 жовтня Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення видало Наказ «Про посилення заходів щодо організації роботи лікувально-профілактичних закладів в період підготовки до епідемічного підйому захворюваності на грип, пташиний грип, грип A(H1N1) та інші ГРЗ в сезон 2009-2010 рр. Про це повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, повідомили УНІАН в прес-службі КМДА.

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, «у зв’язку із зростанням захворюваності на грип та інші ГРВІ, можливості епідемії чи пандемії грипу, в усіх лікувально-профілактичних закладах міста, пологових будинках та дитячих закладах буде терміново введений масочний режим та обмежене відвідування пацієнтів рідними».

Крім того, з метою максимального обмеження поширення інфекції в лікувальних закладах, забезпечується систематичне проведення поточної дезинфекції, багатократне вологе прибирання. Також проводиться екстрена профілактика грипу та санітарно-освітня робота серед медперсоналу та пацієнтів.

«Наказом також передбачено термінове вирішення питання організації ізоляторів у гуртожитках навчальних закладів I-IV рівня акредитації та проведення щотижневого моніторингу захворюваності студентів з метою своєчасного виявлення захворювання та надання медичної допомоги», – зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Також, Головним управлінням охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА планується забезпечити друк та поширення серед населення інформаційних матеріалів, пам’яток, бюлетенів про епідемічну ситуацію та заходи запобігання захворюванню на грип та інші ГРВ, а також поширення такої інформації у засобах масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зафіксована епідемія високопатогенного грипу А/H1N1. Кабінет міністрів запроваджує карантин у дев’яти західних областях України: у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де стан захворюваності на грип досяг епідеміологічного порогу; та у сусідніх областях – Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій і Вінницькій, де є загроза поширення грипу.

Як повідомлялося з посиланням на дані оперативного штабу Міністерства охорони здоров`я України, тридцять чоловік, зокрема одна дитина, померли в Україні в результаті гострих респіраторних захворювань у період з 19 жовтня.

За даними МОЗ, у Львівській області - 12 жертв, зокрема одна дитина, у Тернопільській - 12, в Івано-Франківській померли 6 чоловік.

Крім того, за даними ЗМІ, жертви є також у Чернівецькій, Рівненській і Закарпатській областях - усього померло 34 людини.