Кабмін доручив МОЗ провести консультації з лабораторіями
14:35, 30 жовтня 2009Країна
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Щодо вакцини проти грипу
Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я провести консультації з провідними лабораторіями щодо вакцини проти грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після закінчення засідання Кабміну.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз міністерство починає проведення консультацій з провідними фахівцями та лабораторіями щодо використання вакцини проти грипу. При цьому прем’єр наголосила, що вакцинація залишається добровільною і порекомендувала всім українцями при перших ознаках захворювання звертатися до лікарів.
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