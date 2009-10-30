Кабмін доручив МОЗ провести консультації з лабораторіями

Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я провести консультації з провідними лабораторіями щодо вакцини проти грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після закінчення засідання Кабміну.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз міністерство починає проведення консультацій з провідними фахівцями та лабораторіями щодо використання вакцини проти грипу. При цьому прем’єр наголосила, що вакцинація залишається добровільною і порекомендувала всім українцями при перших ознаках захворювання звертатися до лікарів.